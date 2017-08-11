В Югре столкнулись пикап и грузовик, три человека погибли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения пикапа и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в пятницу региональное управление ГИБДД.

Авария произошла днем в четверг в районе села Локосово в Сургутском районе. По информации автоинспекции, водитель Toyota Hilux не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, выехав на встречную полосу, где столкнулся с "Камазом".

Изначально в ведомстве сообщили об одном погибшем, однако позже стало известно, что число жертв происшествия возросло.

"В результате ДТП водитель Toyota и два пассажира, мужчины 1989 и 1986 годов рождения, скончались на месте происшествия. Водитель "Камаза" получил телесные повреждения", — уточнили в управлении ГИБДД.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>