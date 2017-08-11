В Красноярском крае проверяют информацию о гибели ребенка при родах

КРАСНОЯРСК, 11 авг — РИА Новости. Следователи после сообщения в СМИ начали проверку гибели младенца в селе Казачинское Красноярского края, где, по данным журналистов, во время преждевременных родов плоду оторвали руку, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В местных СМИ была опубликована информация о том, что в Казачинской ЦРБ ребенку во время родов оторвали руку, плод при этом еще два дня находился в утробе матери.

"Десятого августа 2017 года в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в Казачинской районной больнице при оказании медицинской помощи беременной женщине в результате непрофессиональных действий врача погиб ребенок, а за жизнь женщины в настоящее время борются врачи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принят о процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В минздраве региона РИА Новости отметили, что "женщина поступила с осложненным течением беременности во втором триместре до 22 недель". "Ей была проведена гинекологическая операция при начавшемся выкидыше. Данная операция направлена на извлечение плода любым способом вплоть до инструментального извлечения. Согласно нормативным документам федерального минздрава, живорожденным считается плод с 22 недель, массой 500 граммов", — пояснила представитель министерства.

Она добавила, что из Казачинской районной больницы женщина была переведена в учреждение более высокого уровня. В настоящий момент ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По итогам служебной проверки будет дана оценка действиям всего медицинского персонала. "Предварительно специалисты министерства признают действия врачебного персонала не нарушающими тех порядков, которые прописаны в акушерско-гинекологической практике", — отметили в министерстве здравоохранения края.