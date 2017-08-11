Пострадавшего при взрыве снаряда в Чите подключили к аппарату ИВЛ

КРАСНОЯРСК, 11 авг — РИА Новости. Пострадавший при взрыве боеприпаса на пункте приема цветного лома в Чите находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель минздрава края Татьяна Белокопытова.

"Пострадавший находится в краевой клинической больнице. Его состояние тяжелое, но стабильное, он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ", — сказала собеседница агентства.

По данным СК, в четверг утром на одном из пунктов приёма металлов в Железнодорожном районе Читы сдетонировал неустановленный предмет, в результате чего погибли два человека и один госпитализирован. По версии СК, взрыв произошел, когда рабочие пытались распилить боеприпас. Возбуждено уголовное дело.

Позже был найден второй снаряд. По данным силовиков, боеприпас является частью зенитно-ракетного комплекса С-200 "Ангара" и не опасен.