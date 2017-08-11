В Магадане восьмилетнюю девочку придавила бетонная плита

МАГАДАН, 11 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи проводят проверку по факту падения бетонной плиты на 8-летнюю девочку в Магадане, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК Росси по Магаданской области.

"Предварительно установлено, что … оставшись без присмотра родителей, пострадавшая с подругой гуляли в районе улицы Ясной в Магадане. Во время прогулки они забрались на бетонные плиты, которые располагались не неогороженном участке улицы, в результате чего одна из плит перевернулась и придавила ребенка. Девочка с травмами была доставлена в детскую больницу для оказания неотложной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Поясняется, что сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия, выясняют имена владельцев строительных изделий и территории, на которой произошло ЧП. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебная медицинская экспертиза.

"Следственным отделом по Магадану СУСК России по Магаданской области проводится доследственная проверка по факту получения травм восьмилетней девочкой в результате падения на нее бетонной плиты в Магадане по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Проведение проверки находится на контроле руководителя управления, по ее итогам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", — дополняет ведомство.