На Дальнем Востоке за сутки возникли 20 новых природных пожаров

ХАБАРОВСК, 11 авг— РИА Новости. Количество лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилось на 23 очага – до 108 возгораний, почти все они находятся на территории республики Саха (Якутия), сообщает в пятницу департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в округе возникло 23 новых лесных пожара, с учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, горели 108 очагов: 106 в Якутии, по одному в Сахалинской и Магаданской областях. Площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки увеличилась на 6,7 тысячи гектаров, из них 3,1 тысячи гектаров – нелесная. Это гари прошлых лет, просеки, болота", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на тушении возгораний работали более 1,3 тысячи человек, 177 единиц наземной техники, пять воздушных судов. На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".

"К утру пятницы ликвидировано девять пожаров. Столько же локализовано. Продолжаются работы по тушению 99 возгораний", — говорится в сообщении.

В Якутии, где наиболее сложная обстановка с пожарами, в лесах введен режим ЧС.