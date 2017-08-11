На Дальнем Востоке за сутки возникли 20 новых природных пожаров

ХАБАРОВСК, 11 авг— РИА Новости. Количество лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилось на 23 очага – до 108 возгораний, почти все они находятся на территории республики Саха (Якутия), сообщает в пятницу департамент лесного хозяйства по ДФО.
Сообщается, что на тушении возгораний работали более 1,3 тысячи человек, 177 единиц наземной техники, пять воздушных судов. На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".
"К утру пятницы ликвидировано девять пожаров. Столько же локализовано. Продолжаются работы по тушению 99 возгораний", — говорится в сообщении.
В Якутии, где наиболее сложная обстановка с пожарами, в лесах введен режим ЧС.