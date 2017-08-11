В Якутии нашли тела двух пропавших речников

ХАБАРОВСК, 11 авг— РИА Новости. Тела двух речников с теплохода "Путейский-124", пропавших на реке Вилюй в Якутии после опрокидывания шлюпки, обнаружены, поиски третьего ведутся, сообщает в пятницу ГКУ "Служба спасения республики Саха (Якутия)".

Ранее сообщалось, что вечером 6 августа на 161 километре реки Вилюй перевернулась судовая шлюпка теплохода. На ее борту находились четыре члена экипажа теплохода "Путейский-124", одному из них удалось самостоятельно выбраться на берег. Все четверо были без спасательных жилетов.

"Поздно вечером в четверг на 156 километре реки Вилюй было обнаружено тело практиканта, рано утром в пятницу на 141 километре обнаружено тело путевого рабочего. Поиски третьего человека продолжаются как на акватории реки, так и по береговой линии тремя группами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что организовано патрулирование акватории реки Вилюй на территории Вилюйского, Кобяйского и Жиганского районов. К поискам привлечены спасатели и водолазы Службы спасения Якутии, инспекторы ГИМС, полиция, родственники и знакомые пропавших.