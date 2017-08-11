В подтопленном паводком Приморье за сутки 13 сел освободились от воды

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Вода за сутки ушла из 13 населенных пунктов Приморья, пострадавшего от паводка, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"Подтопленными остаются пять муниципальных образований – Уссурийский городской округ, Михайловский, Хасанский, Надеждинский и Пограничный муниципальные районы. За сутки вода ушла из 13 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Спасатели также отмечают, что еще 10 человек вернулись в свои дома.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.