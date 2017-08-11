На Камчатке задержали браконьерское судно с 3,5 тонны наживы на краба

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Камчатские пограничники задержали в Охотском море браконьерское судно, на борту которого обнаружено промысловое оборудование и 3,5 тонны наживы на краба, сообщает Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

В ходе проверки пограничники установили, что судно имеет наименование РШ "Северус", флаг Республики Молдова, порт приписки — Джурджулешты. Экипаж состоит из 13 человек – 8 граждан России и 5 граждан Украины.

"На борту РШ "Северус" обнаружено промысловое оборудование, а в морозильном помещении — нажива весом более 3,5 тонн. Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне России, и судовой журнал на судне отсутствуют. Капитану может грозить уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями и ведение незаконного промысла в экономзоне. Судно будет отконвоировано в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следствия.

В погрануправлении добавили, что рыболовная шхуна "Северус" уже задерживалось пограничниками в декабре 2014 года. Ранее она носила название "Stellar". В результате двухчасового преследования судно было остановлено пограничным патрульным судном "Антиас" и доставлено в порт Петропавловск-Камчатский для проведения дальнейшего разбирательства.