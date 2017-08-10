СК возбудил дело после жалобы жительницы Орла на недоступность лекарств

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после жалобы жительницы Орла, которая является инвалидом первой группы, о том, что она не может получить жизненно необходимые лекарства, сообщает СК России.

Жительница Орловской области, инвалид первой группы, в ходе прямой линии с президентом посетовала на то, что не может своевременно получить жизненно необходимые ей лекарственные препараты. Она рассказала, что уже обращалась со своим вопросом напрямую к губернатору, однако полностью решить проблему, по ее словам, не удается. Президент пообещал проработать этот вопрос с региональными властями.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области по указанию председателя Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту необеспечения инвалида первой группы из Орла, которая обратилась 15.06.2017 в ходе "Прямой линии" к Президенту Российской Федерации с жалобой о неполучении на протяжении длительного периода жизненно необходимых лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.

Кроме этого, следствию предстоит дать оценку полноте действий должностных лиц администрации Орловской области, в чью компетенцию входит организация работы по льготному обеспечению отдельной категории граждан лекарствами. В ходе предварительного следствия будут проверены и другие подобные факты нарушения прав граждан, добавили в СК.