СЖР готов оказать поддержку журналисту РБК Соколову в случае апелляции

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) отстаивал и будет отстаивать принципы журналистской солидарности вне зависимости от ситуации, в которой находятся коллеги, и готов оказать содействие защитникам журналиста РБК Александра Соколова, приговоренного к 3,5 годам колонии "за экстремизм", сообщил РИА Новости секретарь Союза Тимур Шафир.

Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 3,5 годам колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова. На скамье подсудимых также находились бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

"Независимо от того, что Александр Соколов и его товарищи были осуждены по статье, связанной с деятельностью экстремистской организации, не имеющей прямого отношения к журналистике, их дальнейшая судьба не может не вызывать беспокойства. Мы отстаивали и будем отстаивать принципы журналистской солидарности вне зависимости от ситуации, которой находятся наши коллеги, готовы оказать содействие их защитникам в случае апелляции. В целом мы постараемся приложить максимум усилий для облегчения участи наших коллег", — сказал Шафир.

В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет покидать место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов. Парфенов и Барабаш осуждены к четырем годам колонии общего режима каждый, им тоже назначили ограничение свободы на один год. Мухин, для которого прокуратура просила наибольший срок заключения — 4,5 года — получил условный срок. Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с аналогичным по времени испытательным сроком.