В ОП считают, что журналист РБК должен был получить условный срок

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев считает, что осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов должен был получить условный срок, тогда как другой фигурант дела — бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, известный своими радикальными высказываниями и создавший организацию, признанную экстремистской — должен был получить срок реальный.

Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 3,5 годам колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме. На скамье подсудимых также находились бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет покидать место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов. Парфенов и Барабаш осуждены к четырем годам колонии общего режима каждый, им тоже назначили ограничение свободы на один год. Мухин, для которого прокуратура просила наибольший срок заключения — 4,5 года — получил условный срок. Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с аналогичным по времени испытательным сроком.

"У меня вызывает удивление, почему Юрий Мухин, который был лидером этой организации и идеологом, получил условное наказание, а молодой человек, который позже стал журналистом РБК, он получил настоящий срок. Скорее должно было быть наоборот — журналист должен был получить условный срок, а Мухин — реальный. Но в любом случае в том, что они делали, безусловно, есть, на мой взгляд, состав преступления", — сказал РИА Новости Григорьев.

По словам члена ОП РФ, бывшему редактору газеты "Дуэль" принадлежит "целый ряд заявлений и высказываний, очевидно, разжигающих межнациональную рознь, экстремистских по своему содержанию и, безусловно, призывающих к насильственному изменению конституционного строя", а организация, которую он возглавлял — это "леворадикальная сталинистская антисемитская структура", признанная экстремистской в 2010 году.

"Эта организация обсуждалась на сайте, администратором которого был этот журналист РБК… По всей видимости, в последнее время он отошел от деятельности этой организации, но тем не менее продолжал с ней сотрудничать и там, собственно говоря, числиться", — отметил Григорьев.