Несостоявшегося похитителя мэра Суздаля приговорили к девяти годам колонии

БРЯНСК, 10 авг – РИА Новости. Житель Владимирской области, разработавший план похищения мэра Суздаля, чтобы потребовать от него 10 миллионов рублей, а затем убить, приговорен к 9 годам колонии строгого режима, сообщает СУ СК региона.

"Приговором суда Круглову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Суд установил, что преступный план родился у менеджера торговой фирмы Льва Круглова осенью 2015 года, после чего он неоднократно обращался к своему знакомому для того, чтобы тот подыскал ему соучастников в криминальных кругах. Однако знакомый добровольно сообщил о его намерениях УФСБ России по Владимирской области и лично поучаствовал в оперативном эксперименте.

Круглов, как доказано в суде, планировал похитить главу администрации и насильно переместить его в заранее арендованный гараж. Туда он доставил маски, одежду и медицинские перчатки, ножи и строительные инструменты, которыми намеревался угрожать своему пленнику, отмечает СК. После этого он планировал убить главу администрации, вывезти его тело в багажнике автомобиля и захоронить на территории свалки, говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России и ГУУР МВД России. Довести задуманное до конца Круглову не удалось по независящим от него обстоятельствам, он был задержан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 25 марта 2016 года.

Свою вину он не признал, приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.