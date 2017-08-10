Бастрыкин поручил завести дело после инцидента с инвалидом из Орла

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава СК Александр Бастыркин поручил следователям в Орловской области завести дело после инцидента с инвалидом из Орла, не получавшим лекарства, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил дополнительно проверить ситуацию с женщиной с инвалидностью из Орла, которая по вине чиновников не могла получить лекарства.

Жительница Орловской области, инвалид первой группы, в ходе "прямой линии" с президентом посетовала на то, что не может своевременно получить жизненно необходимые ей лекарственные препараты. Она рассказала, что уже обращалась со своим вопросом напрямую к губернатору, однако полностью решить проблему, по ее словам, не удается. Президент пообещал проработать этот вопрос с региональными властями.

"В связи с озвученными проблемами председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственного управления СК России по Орловской области незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках расследования которого проверить все случаи подобного нарушения прав граждан в регионе", — сказала она.

Кроме того, в связи с тем, что региональным подразделением СК России ранее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области. Петренко добавила, что "если в ходе проверки выяснится, что в возбуждении уголовного дела было отказано незаконно, виновные сотрудники следственного управления понесут серьезное наказание".