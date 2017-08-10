В РБК не принимают решения суда, приговорившего Соколова к 3,5 годам

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В медиахолдинге РБК не понимают и не принимают решения Тверского суда, приговорившего журналиста РБК Александра Соколова к 3,5 года колонии общего режима, и будут и дальше поддерживать корреспондента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев.

Тверской суд Москвы в четверг приговорил журналиста РБК Александра Соколова к 3,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме.

"Исходя из открытых данных по процессу и той информации, которая есть в нашем распоряжении, мы не понимаем и не принимаем решения суда. Мы поддерживали и поддерживаем Александра Соколова в этот непростой период", — сказал Тимофеев.

Суд зачел срок наказания Соколову чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии журналист не сможет покидать место жительства или регистрации, не уведомив правоохранительные органы.

Адвокат Соколова Алексей Чернышев заявил, что обжалует решение суда. По его словам, по делу журналиста в ЕСПЧ направлена жалоба.

По мнению следствия, Соколов, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин и два других фигуранта участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране. Виновными себя они не признают.