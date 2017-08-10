В Петербурге задержали водителя, наехавшего на женщин с детьми на руках

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который на машине наехал на двух женщин с детьми на руках, они получили травмы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ГИБДД задержали водителя "Газели" во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, совершившего наезд на двух женщин с детьми, переходивших дорогу", — сказала она.

Она отметила, что утром 10 августа на пешеходном переходе по Софийской улице водитель "Газели" совершил наезд на двух женщин, которые с детьми на руках переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Волк добавила, что в результате ДТП два малолетних мальчика упали на асфальт и получили травмы. Их госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся, но в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками ГИБДД.