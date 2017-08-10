СК возбудил дело после убийства хаски в Подмосковье

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, после расправы над собакой хаски в подмосковном садовом товариществе, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что в садовом товариществе "Золотой ручей" в Наро-Фоминском районе Подмосковья по просьбе владелицы частного дома якобы повесили хаски, за то, что он загрыз двух кур на ее участке. Женщина заявила, что собака нападала и на нее. Весь процесс расправы над животным она якобы снимала на видео. Также правоохранители проверяют информацию о том, что при расправе над животным могли присутствовать дети.

Тело животного с множественными травмами было обнаружено на территории СНТ в деревне Мачихино Наро-Фоминского района 11 июля.

"Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель (часть 1 статьи 245 УК РФ)", — говорится в сообщении.