Прокуратура проверяет, были ли дети при казни хаски в Подмосковье

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Прокуратура проверяет, присутствовали ли дети во время расправы над собакой породы хаски в садовом товариществе "Золотой ручей" в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщает надзорное ведомство в четверг.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Подмосковье по просьбе владелицы частного дома якобы повесили хаски, за то, что он загрыз двух кур на ее участке. Женщина заявила, что собака нападала и на нее. Весь процесс расправы над животным она якобы снимала на видео.

Прокуратура установила, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело за отсутствием "события преступления". Надзорное ведомство признало это решение незаконным.

"С учётом распространённой в СМИ информации о возможном присутствии при расправе с животным несовершеннолетних детей прокуратура направила материалы для дальнейшей проверки в следственный отдел по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области", — говорится в сообщении ведомства.