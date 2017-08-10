В Смоленске локализовали пожар на швейной фабрике

ВОРОНЕЖ, 10 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на швейной фабрике в Смоленске, где погибла кладовщица, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Наталья Зуева.

Информация о возгорании на швейной фабрике "Шарм", расположенной в Чуриловском тупике в Смоленске, поступила в управление МЧС в 13.58 мск в четверг. По данным спасателей, на 16.00 мск площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.

"Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров в 17.50 мск", — сказал собеседник агентства.

По данным управления СК РФ области, на фабрике погибла кладовщица 1983 года рождения.