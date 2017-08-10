В Орловской области экс-полицейского будут судить за убийство сожительницы

ВОРОНЕЖ, 10 авг — РИА Новости. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков одного из отделов полиции в Орловской области предстанет перед судом за то, что забил до смерти свою сожительницу, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В Мценске 7 апреля в квартире одного из домов было обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции "Мценский" полковника Владимира Свиридова. Ему было предъявлено обвинение по статье "убийство".

"Следствием установлено, что в ночь с 6 на 7 апреля 2017 года Свиридов пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей 44-летней сожительницей, в ходе которого начал ее жестоко избивать, нанося ей множественные удары кулаками и ногами в область головы, туловища и конечностей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, от полученных повреждений женщина скончалась на месте, а обвиняемый, который не пытался скрыться, был помещен под стражу.

"В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности Свиридова, а именно: 31 августа 2015 года обвиняемый, находясь в собственной квартире, в ходе конфликта нанес кулаком своей сожительнице один удар в область лица, причинив ей средней тяжести вред здоровью – линейный перелом нижней челюсти", — отмечает следствие.

Данный эпизод СК квалифицировал по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает следствие.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Юлия Дорофеева, после совершения преступления обвиняемый был уволен из полиции.

"Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. По результатам служебной проверки… его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщило РИА Новости управление МВД области.