Задержанную в Москве банду подростков требуют арестовать

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следствие попросило поместить в СИЗО членов банды подростков, подозреваемых в разбойных нападениях в Москве, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.
Согласно информации Следственного комитета, 29 июля подростки на улице Кетчерской (район Вешняки) избили и ограбили мужчину, отняв у него банковскую карту, с которой впоследствии сняли 16 тысяч рублей.
Позднее, 2 августа, грабители напали на молодого человека у железнодорожных путей и сильно избили его – пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.
Следствие выяснило, что нападение было совершено "с целью похищения чужого имущества", но удалось ли преступникам что-либо забрать у пострадавшего, не уточняется.
В кратчайшие сроки следствие вычислило и задержало всех подозреваемых. Расследование продолжается.