Задержанную в Москве банду подростков требуют арестовать

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следствие попросило поместить в СИЗО членов банды подростков, подозреваемых в разбойных нападениях в Москве, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в банду входили пять молодых людей: двум из них 18 лет, остальные еще моложе. Следствие "ходатайствует перед судом об избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", отметила Иванова.

Согласно информации Следственного комитета, 29 июля подростки на улице Кетчерской (район Вешняки) избили и ограбили мужчину, отняв у него банковскую карту, с которой впоследствии сняли 16 тысяч рублей.

Позднее, 2 августа, грабители напали на молодого человека у железнодорожных путей и сильно избили его – пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии.

Следствие выяснило, что нападение было совершено "с целью похищения чужого имущества", но удалось ли преступникам что-либо забрать у пострадавшего, не уточняется.

В кратчайшие сроки следствие вычислило и задержало всех подозреваемых. Расследование продолжается.