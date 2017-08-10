Упавшей на рельсы в московском метро женщине ампутировали ступню

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Девяностолетняя бабушка госпитализирована с ампутацией правой ступни после того, как упала на рельсы на станции "Пролетарская" московского метро, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 15.00 на станции метро "Пролетарская" произошёл инцидент с пассажиром, в ходе которого 91-летняя женщина оказалась на жёстком пути под прибывающим электропоездом. Сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию на место поставил женщине предварительный диагноз: ампутация правой ступни", — сказал Мышляев.

По его словам, для извлечения женщины в 15.04 было отключено электроснабжение путей. В 15.20 женщину извлекли и направили в больницу, а в 15.22 электроснабжение было подано на пути и движение было восстановлено.

"По данному факту проводится служебная проверка, полицейские опрашивают всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Информация по данному инциденту была сообщена в прокуратуру на московском метрополитене", — сказал Мышляев.

По его словам, инцидент не сказался на движении поездов.