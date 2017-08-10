На станции Пролетарская в Москве на рельсы упал человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Поезда на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами в четверг днем из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе метро.
"Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, человек упал на рельсы на станции Пролетарская, и на данный момент неизвестно, остался ли он жив.
"Человек упал на жесткий путь станции метро Пролетарская. Данных о его состоянии пока нет. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
На Пролетарской кто-то упал или прыгнул под поезд. Часть состава осталась в туннеле. Людей потихоньку вывели. pic.twitter.com/wJ5TSRzQHI— Gallyamov Maxim (@gallyamovmaxim) 10 августа 2017 г.