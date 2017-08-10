На станции Пролетарская в Москве на рельсы упал человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Поезда на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами в четверг днем из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе метро.

"Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.

Публикация от Виолетта (@safvinya) Авг 10 2017 в 5:33 PDT

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, человек упал на рельсы на станции Пролетарская, и на данный момент неизвестно, остался ли он жив.

Публикация от Kseniya Shirokova (@vindreise) Авг 10 2017 в 5:20 PDT

"Человек упал на жесткий путь станции метро Пролетарская. Данных о его состоянии пока нет. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.