В Нижнем Новгороде возбудили дело после избиения фельдшера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нижегородца, подозреваемого в избиении фельдшера, который приехал по вызову к его знакомому, сообщили в четверг в СУСК по Нижегородской области.

Ранее СУСК сообщал о проведении доследственной проверки после того, как в эфире местной телекомпании был показан сюжет о нападении на медика. В нем, в частности, говорилось, что нижегородец устроил дебош в машине скорой помощи, а его приятель избил фельдшера, пытаясь залезть в машину вместе с ним. Для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью фельдшера была назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи тогда отмечали, что после получения ее результатов будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По итогам проверки в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на фельдшера, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", — сказали в следственном управлении.

По версии следствия, 5 июля бригада скорой помощи по вызову прибыла на улицу Звенигородскую в Нижнем Новгороде. Пострадавший мужчина, якобы с приступом эпилепсии, был помещен в машину скорой помощи. По информации СУСК, подозреваемый, желая сопровождать знакомого, напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов по голове и телу. Пострадавший 27-летний медик был госпитализирован в городскую больницу.

На место прибыли сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области. По данным следствия, "нетрезвый мужчина, помещенный в карету скорой помощи, не желая быть доставленным в больницу, устроил дебош, в ходе которого публично оскорбил правоохранителей".

Ранее следователи в отношении этого мужчины возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

"Вместе с тем, уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего мужчины, оскорбившего стража порядка, следователями СО по Советскому району СУСК России по Нижегородской области по статье 319 УК РФ в настоящее время завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавляет СУСК.