Двух жителей Хабаровского края осудили пожизненно за убийство пяти человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Двое жителей Хабаровского края приговорены к пожизненному сроку за убийство пяти человек, в том числе несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба СК РФ.

Установлено, что утром 13 июля 2016 года в общежитии в поселке Березовом Олег Петров и Александр Сержантов зарезали двух знакомых, один из которых был несовершеннолетним. Затем они убили двух сторожей и владельца подсобного хозяйства в этом же поселке. После чего Сержантов украл деньги и мобильные телефоны владельца.

По данным следствия, изначально преступники собирались убить владельца подсобного хозяйства, чтобы забрать ключи от его жилья и обокрасть.

"Предшествовавшие этому убийства остальных потерпевших были совершены с целью облегчить себе выполнение этого преступления и сокрытие уже совершенных противоправных действий", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Петров и Сержантов так и не совершили кражи, а попытались скрыться. Они были задержаны вечером того же дня.

"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летним жителям Хабаровского края Олегу Петрову и Александру Сержантову… Исчерпывающие доказательства их вины позволили суду назначить каждому из подсудимых наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

Мужчины признаны виновными в "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление и облегчить совершение другого преступления". Сержантов, кроме того, признан виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.