Замначальника челябинского СИЗО арестовали за взятку в миллион рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Суд вынес решение об аресте до 8 октября 2017 года заместителя начальника следственного изолятора №3 Романа Вельтищева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Советского райсуда Челябинска Татьяна Печенкина.

По данным местных СМИ, к заместителю начальника СИЗО с просьбой перевести супруга в одиночную камеру и создать ему комфортное существование, обратилась женщина. За это она отдавала Вельтищеву денежные средства.

"В среду по ходатайству следствия Советский районный суд Челябинска вынес постановление о мере пресечения в виде ареста на срок два месяца – до 8 октября в отношении Вельтищева", — рассказала собеседница агентства.

Защита в суде настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста или подписке о невыезде, следователь указал на то, что подозреваемый может скрыться от следствия, добавила она.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления СКР по региону Валентин Ведерников, следственными органами в отношении Вельтищева возбуждено и расследуется уголовное дело за "получение взятки в особо крупном размере".

По данным следствия, с сентября 2016 года по август 2017 года он получил денежные средства на сумму более одного миллиона рублей от родственников арестанта СИЗО. Вельтищеву предъявлено обвинение.

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