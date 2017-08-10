В Югре банкира обвинили в хищении и отмывании более миллиона рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 авг — РИА Новости. Банковского служащего в Ханты-Мансийском автономном округе обвинили в хищении и "отмывании" более 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
После этого, пытаясь легализовать похищенные деньги, он совершил более 60 банковских переводов на подконтрольные счета, отмечает ведомство.
Управление добавляет, что мужчине предъявили обвинение по статьям "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". МВД отмечает, что обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.