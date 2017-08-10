Kaspersky не знает о готовящейся кибератаке на российские банки

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" не располагает информацией о возможной готовящейся кибератаке на российские банки с использованием вирусов-вымогателей, сообщил РИА Новости руководитель группы исследования и анализа мошенничества "Лаборатории Касперского" Денис Горчаков.

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Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила, что центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ (FinCert) предупредил банки о, возможно, готовящейся на них атаке вирусов-шифровальщиков. По данным издания, центр получил соответствующую информацию из разных источников.

А накануне газета также написала, что электроэнергетическая компания ФСК выслала аналогичное предупреждение директорам своих региональных филиалов. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ФСК, рассылка сотрудникам с предупреждением о возможных хакерских атаках является обычной регулярной практикой обеспечения безопасной работы.

"Судя по всему, речь, действительно, идет о той же истории с предупреждением об угрозе в энергетическом секторе, никакой новой достоверной информации про возможную атаку у нас нет", — сказал Горчаков.

В последнее время различные ведомства, компании и банки по всему миру фиксируют усиление кибератак. Недавние нападения вируса-шифровальщика WannaCry, а затем и вируса, получившего название ExPetr, показали уязвимость многих систем безопасности.