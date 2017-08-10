Австралийский полицейский помог расследованию дела о волгоградском педофиле

КРАСНОДАР, 10 авг — РИА Новости. Австралийский полицейский помог расследованию дела о 33-летнем педофиле из Волгограда, которого приговорили к 16 годам колонии за растление своей малолетней племянницы, сообщает пресс-служба СУСК по Волгоградской области.

Уточняется, что житель Волгограда признан виновным в совершении 11 эпизодов преступлений по статье Уголовного кодекса "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", а также 12 эпизодов преступления по статье "использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов".

По данным ведомства, летом 2012 и 2013 годов мужчина, оставаясь наедине со своей малолетней племянницей, совершал в отношении нее действия сексуального характера и фиксировал их на камеру мобильного телефона. При том записи порнографического содержания он хранил на переносном жестком диске. На момент совершения первого преступления девочке едва исполнилось 7 лет, отметили в ведомстве.

"О происходящем стало известно правоохранителям лишь в ноябре 2015 года, когда злоумышленник в ходе интернет-переписки с жителем Австралии отправил ему фото с детской порнографией. Иностранец оказался полицейским и через Интерпол передал документы в Россию для расследования данного инцидента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого следователи провели обыск в квартире осужденного, а по изъятым у него компьютерам и электронным носителям назначили экспертное исследование.

Мужчина в преступлениях сознался, добавили в пресс-службе.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — добавили в СУСК.