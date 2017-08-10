Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки вируса АЧС в трех регионах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской, Ростовской и Владимирской областей, сообщает ведомство.

Так, в результате лабораторных исследований выделен геном вируса АЧС в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшейся в личных подсобных хозяйствах в селе Ключи Базарно-Карабулакского района Саратовской области, на хуторе Ленинском Верхнесоленовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области и в деревне Дубровке Киржачского района Владимирской области.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской, Ростовской и Владимирской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Саратовской, Орловской, Московской, Иркутской, Самарской, Ростовской, Владимирской и Ивановской областях, в Крыму, а также в Омской, Волгоградской, Псковской, Новгородской, Нижегородской областях и на территории Краснодарского края.