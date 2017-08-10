В Петербурге подтвердили домашний арест подозреваемого в педофилии поляка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в четверг оставил в силе постановление районного суда о заключении под домашний арест в рамках процедуры экстрадиции подозреваемого в распространении детской порнографии гражданина Польши Кшиштофа Поморского, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Смольнинского районного суда города Санкт-Петербург об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в рамках экстрадиции по запросу иностранного государства в отношении Кшиштофа Поморски, сроком до 21 августа", — говорится в сообщении.

Весной 2017 года сообщалось, что министерство юстиции Польши направило в Генпрокуратуру России запрос о временном аресте и экстрадиции подозреваемого в педофилии Кшиштофа Поморского.

По данным польских СМИ, 59-летний подозреваемый в педофилии находится в Санкт-Петербурге; окружная прокуратура Лодзи в 2011 году предъявила ему обвинение в распространении детской порнографии, а в 2013 году объявила в розыск. В СМИ также сообщается о его возможной причастности к убийству шестилетней девочки.