Устроившего летом 2016 года резню на подмосковном пруду осудили пожизненно

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который летом 2016 года из религиозной ненависти зарезал двух рыбаков на пруду в Подмосковье, а после оказал сопротивление полиции при задержании, сообщает в четверг пресс-служба подмосковного главка СК России.
Второму рыбаку Орипов нанес 61 удар ножом, а третьему — 43 удара. Мужчины скончались на месте.
Как ранее сообщали в МВД, полиция задержала Орипова со стрельбой. При задержании он ножом ударил полицейского в грудь, но стража порядка защитил бронежилет.
"Приговором суда Орипову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", — говорится в сообщении СК.