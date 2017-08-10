Устроившего летом 2016 года резню на подмосковном пруду осудили пожизненно

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который летом 2016 года из религиозной ненависти зарезал двух рыбаков на пруду в Подмосковье, а после оказал сопротивление полиции при задержании, сообщает в четверг пресс-служба подмосковного главка СК России.

По данным ведомства, в июне прошлого года 25-летний Хислав Орипов (как ранее сообщали в МВД — гражданин Таджикистана) у Барских прудов во Фрязино напал на рыбачивших местных жителей. К одному из рыбаков злоумышленник подошел со спины и несколько раз ударил по голове, но потерпевший оказал ему сопротивление и смог сбежать.

Второму рыбаку Орипов нанес 61 удар ножом, а третьему — 43 удара. Мужчины скончались на месте.

Как ранее сообщали в МВД, полиция задержала Орипова со стрельбой. При задержании он ножом ударил полицейского в грудь, но стража порядка защитил бронежилет.

"Приговором суда Орипову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", — говорится в сообщении СК.