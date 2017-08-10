КЕМЕРОВО, 10 авг – РИА Новости. Служебно-разыскная немецкая овчарка Бушуй помогла кемеровским полицейским задержать уличного грабителя, пройдя по его следу несколько километров, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД.

Накануне ночью в дежурную часть полиции обратился 30-летний местный житель, на которого на улице напал неизвестный, несколько раз ударил и скрылся, отобрав сотовый телефон и деньги. Прибывшие на место происшествия правоохранители применили служебную собаку для поиска налетчиков.

"Несколько километров немецкая овчарка Бушуй шла по следу и привела полицейских к остановочному павильону, где находились несколько мужчин, один из которых внешне был похож на разыскиваемого. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции", — рассказали в ведомстве.

Как выяснили полицейские, злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний горожанин. У него обнаружили и изъяли похищенный у заявителя мобильный телефон, который вернули законному владельцу.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "грабеж с применением насилия", санкции по которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.