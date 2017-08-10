Саперы определили тип второго боеприпаса, найденного на промбазе в Чите

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Второй боеприпас, найденный саперами на территории промышленной базы в Чите, где утром произошел взрыв и погибли два человека, является частью зенитно-ракетного комплекса С-200 "Ангара", сообщила РИА Новости официальный представитель забайкальского управления Росгвардии Юлия Бабкина.

СК ранее сообщил, что в четверг утром на пункте приема металлов в Железнодорожном районе Читы сдетонировал неустановленный предмет, в результате чего погибли два человека, еще один был госпитализирован. По версии СК, взрыв произошел, когда рабочие пытались распилить боеприпас. Позднее власти региона сообщили, что на территории промбазы был найден второй снаряд.

"Этот боеприпас (второй — ред.) не опасен. Это часть зенитно-ракетного комплекса С-200 "Ангара". Данные переданы соответственным службам", — сказала собеседница агентства.