Дамба в Уссурийске выдержала напор паводка

Автомобили, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Автомобили, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Дамба на Кугуковском водохранилище в Уссурийске выдержала напор мощного паводка, однако произошел перелив воды через нее, сообщает администрация Приморья.

В соцсетях и ряде СМИ последние три дня распространяется информация о прорыве дамбы и затоплении ближайших территорий. При этом в администрации Уссурийского ГО опровергали данные сведения.

"Максимальный объем наполняемости водохранилища в Уссурийском городском округе – шесть миллионов кубометров воды. Недавние проливные дожди были такой силы, что перелива избежать не удалось, но дамба сдержала объемы воды", — говорится в сообщении.

По данным администрации Уссурийска, вода с подтопленных участков села Борисовка уже сошла. При сходе воды пострадал мостик на сооружении. Также повалены опоры ЛЭП, вымыт грунт и дорога. Специалисты отмечают: информация о прорыве дамбы на Кугуковском водохранилище не соответствует действительности; если бы она была разрушена, то последствия для территории были бы намного плачевнее.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации.