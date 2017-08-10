В Свердловской области девочка выжила после удара током в электрощитке

Табличка с предупреждением о высоком напряжении. Архивное фото

Табличка с предупреждением о высоком напряжении. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Свердловской области выжила после удара током в электрощитке, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По информации областной прокуратуры, инцидент произошел вечером 9 августа в деревне Ларино Байкаловского района на территории бывшей кузни тракторного гаража, где ребенок схватился за электрический провод.

"По предварительным данным, девочка пробралась в распределительный электрощиток и получила электротравму, в результате пострадавшей причинены ожоги. В настоящее время девочка находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", — уточняет СУСК.

В связи с инцидентом начата доследственная поверка. Кроме того, свою проверку ведет прокуратура.