В лесу под Челябинском нашли пропавшего одиннадцатилетнего мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик, потерявшийся в среду вечером в лесу вблизи города Златоуст Челябинской области, найден, его состояние удовлетворительное, сообщает в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в среду в 19.45 мск в районе хребта Уреньга в Златоусте потерялся 11-летний мальчик, который с дедом и дядей ушел в лес за грибами.

"В четверг в 11.00 (9.00 мск) ребенок был найден сотрудниками полиции в двух километрах от трассы "М-5". Состояние удовлетворительное, он был передан врачам для осмотра", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для поиска потерявшегося ребенка была задействована группировка из 169 человек. Мальчика искали специалисты Златоустовского поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, а также волонтеры.