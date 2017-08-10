Следователи рассказали подробности взрыва в пункте приема лома в Чите

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Неустановленный предмет взорвался на промышленной базе в Чите во время резки металла в пункте приема лома, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Забайкалью.

По данным СК, утром в четверг в пункте приема металлов в Железнодорожном районе Читы сдетонировал неустановленный предмет, в результате чего погибли два человека, еще один госпитализирован. Как сообщили власти региона, на территории базы приема металла был найден второй снаряд.

"Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой металла", — сказал официальный представитель следствия Егор Марков.

В настоящее время на месте специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии обследуют территорию для выявления других опасных предметов. После этого следователи приступят к осмотру места происшествия. Он будет производиться совместно со специалистами МЧС, Росгвардии и полиции.

"Будет детально отсмотрено место, где сдетонировал предмет, а также обстановка на территории пункта. В ходе осмотра следователи изымут необходимые предметы и образцы веществ. Будет назначена судебная взрыво-техническая экспертиза. Также следователи изымут и изучат документацию на приемный пункт, опросят его руководство и работников", — пояснил Марков.