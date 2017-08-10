Следователи рассказали подробности взрыва в пункте приема лома в Чите

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Неустановленный предмет взорвался на промышленной базе в Чите во время резки металла в пункте приема лома, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Забайкалью.
По данным СК, утром в четверг в пункте приема металлов в Железнодорожном районе Читы сдетонировал неустановленный предмет, в результате чего погибли два человека, еще один госпитализирован. Как сообщили власти региона, на территории базы приема металла был найден второй снаряд.
В настоящее время на месте специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии обследуют территорию для выявления других опасных предметов. После этого следователи приступят к осмотру места происшествия. Он будет производиться совместно со специалистами МЧС, Росгвардии и полиции.
"Будет детально отсмотрено место, где сдетонировал предмет, а также обстановка на территории пункта. В ходе осмотра следователи изымут необходимые предметы и образцы веществ. Будет назначена судебная взрыво-техническая экспертиза. Также следователи изымут и изучат документацию на приемный пункт, опросят его руководство и работников", — пояснил Марков.