В Барнауле следователи проверяют данные о массовом отравлении в детсаду

БАРНАУЛ, 10 авг — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о массовом отравлении воспитанников детского сада № 105 в Барнауле, сообщает в четверг СУСК по Алтайскому краю.

"В редакцию местных СМИ обратились родители воспитанников "Центра развития ребенка — детский сад № 105", которые сообщили об отравлении их детей. Началась проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Как сообщили родители, сразу несколько детей младшей группы отравились вечером во вторник, у них была высокая температура и рвота. Медики скорой помощи диагностировали острое отравление, а на руках у родителей якобы есть сигнальные листы. Сообщалось, что детский сад начал принимать детей сразу после ремонта, с 7 августа.

Следствию предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку действиям должностных лиц.