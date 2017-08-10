В Иркутской области за сутки потушили двенадцать лесных пожаров

ИРКУТСК, 10 авг — РИА Новости. Спасатели в Иркутской области в среду потушили 12 лесных пожаров на общей площади более 1,7 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Девятого августа на землях лесного фонда Приангарья силами лесопожарных формирований потушено 12 лесных пожаров на общей площади 1309,5 гектара леса и 417 гектаров непокрытой лесом территории. Шесть пожаров ликвидировано в Усть-Илимском районе, четыре в Братском и по одному в Жигаловском и Боханском районах", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом изменилось количество возгораний в зоне постоянного космического мониторинга: на три пожара меньше стало в Катангском районе и на один в Мамско-Чуйском. На севере региона продолжает действовать 31 возгорание на территории более 77 тысяч гектаров. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям данные пожары тушить нецелесообразно из-за больших экономических затрат.

В локализованном состоянии в лесах Приангарья находятся восемь лесных пожаров на площади около 1,5 тысячи гектаров, продолжают действовать четыре пожара: два в Усть-Илимском районе и по одному в Качугском и Казачинско-Ленском районах на общей площади 780 гектаров.

Для тушения и локализации лесных пожаров в среду в регионе было задействовано 352 человека, в том числе 95 пожарных-десантников, а также 102 единицы наземной техники.

Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в четверг на территории 12 муниципалитетов.