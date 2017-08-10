КЕМЕРОВО, 10 авг — РИА Новости. Рудничный районный суд Прокопьевска Кемеровской области приговорил к четырем годам колонии-поселения 33-летнего местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения на автомобиле сбил насмерть пенсионерку, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД.

ДТП произошло 16 октября 2016 года на проспекте Строителей в Прокопьевске. Водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь с превышением скорости, сбил пожилую женщину, которая с ребенком шла по обочине. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Мальчик травм не получил.

"После наезда на пешехода автолюбитель продолжил движение и остановился только тогда, когда машина выехала на трамвайные пути. Сотрудники ГИБДД задержали виновника аварии. Медицинское освидетельствование установило, что водитель находился за рулем под действием синтетического наркотика", — сказали в ведомстве.

Как уточнили в главке, одним из доказательств вины подозреваемого стала запись с видеорегистратора, установленного в салоне его машины, которая запечатлела как само ДТП, так и неадекватную манеру вождения фигуранта. Судебно-автотехническая экспертиза подтвердила, что водитель мог предотвратить смертельную аварию, если бы не нарушил ряд правил дорожного движения.

Суд признал фигуранта виновным в нарушении ПДД, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении.

"Кроме того, по решению суда он на 2,5 года лишен права управления транспортными средствами. Также суд обязал виновника автоаварии выплатить родственникам погибшей женщины в общей сложности 500 тысяч рублей в качестве возмещении морального вреда", — добавили в ГУМВД.