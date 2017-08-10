В Иркутской области пьяный водитель сбил четырех женщин на остановке

ИРКУТСК, 10 авг – РИА Новости. В Иркутской области три женщины госпитализированы, после того как пьяный водитель наехал на автобусную остановку, сообщила РИА Новости представитель областного минздрава Татьяна Шкурская.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в дежурную часть полиции Бирюсинска накануне поступило сообщение о том, что на улице Парижской Коммуны 39-летний пьяный водитель на автомобиле ВАЗ наехал на четырех женщин, которые ждали маршрутное такси на остановке.

"Женщины осмотрены медиками, угрозы для их жизни травмы не представляют, в основном они получили ушибы. Три женщины находятся на госпитализации, одна на амбулаторном лечении", — сообщила Шкурская.

По факту ДТП проводится проверка.