КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Пьяный житель Забайкалья без водительских прав столкнулся на своей машине с большегрузом "КрАЗ", два пассажира легкового автомобиля скончались, сам водитель и еще два пассажира получили различные травмы, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на четверг на автодороге "Байкал".

"Водитель автомашины ВАЗ-21013, 51-летний житель села Тарбагатай Петровск-Забайкальского района, не имеющий водительского удостоверения, а также находящийся с признаками алкогольного опьянения, вследствие несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомашиной "КраЗ", — сообщает пресс-служба.

"В результате аварии два пассажира "Жигулей"… скончались на месте", — говорится в сообщении.

По данным МВД, водитель и еще два пассажира, в том числе шестилетний ребенок, госпитализированы.

Установлено, что никто из находившихся в "Жигулях" не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенка везли без детского удерживающего устройства, добавляет ведомство.