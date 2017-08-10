На Дальнем Востоке за сутки горели более 100 лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 10 авг — РИА Новости. Сто пять лесных пожаров горели в минувшие сутки на Дальнем Востоке, из них 100 пожаров в Якутии, сообщает в четверг департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли десять новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, действовали 105 очагов: 100 в республике Саха (Якутия), два в Чукотском автономном округе, три в Хабаровском крае", — говорится в сообщении.

Площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки увеличилась на 180,7 тысячи гектаров, из них 152,7 тысячи гектаров — территория просек, болот и других земель с отсутствием лесной растительности. Увеличение площадей пожаров произошло за счет территорий в труднодоступной и отдаленной местности.

На тушении работали почти 1,4 тысячи человек, более 200 единиц техники и четыре воздушных судна.

"К утру четверга ликвидированы четыре и локализованы девять пожаров. Продолжаются работы по тушению остальных возгораний", — сообщает департамент.