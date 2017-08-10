В Новой Москве загорелись торговые павильоны

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пожар в торговых павильонах в поселении Мосрентген в Новой Москве возник в среду вечером, площадь и источник возгорания уточняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу 41 километр МКАД, поселение Мосрентген, поступило в среду в 22.52. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

"По предварительной информации, происходит загорание в торговых павильонах, что горит и площадь уточняются", — сказал собеседник агентства.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", на 41-м километре МКАД находится строительный рынок "Славянский мир".