Спасатели передали врачам альпиниста из Саратова, сорвавшегося на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Спасатели передали врачам альпиниста из Саратова, который днем в среду сорвался во время восхождения на Эльбрус и получил травму, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В 15.40 мск среды поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4500 метров в районе скал Пастухова сорвался 63-летний альпинист из России.

"Поисково-спасательные работы завершены. Альпиниста из Саратова, получившего травму ноги, спасатели эвакуировали на поляну Азау, где передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Эльбрусскую районную больницу", — говорится в сообщении.

В спасательных работах участвовали семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.