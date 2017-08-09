В России за 3,5 года осудили за взятки четыре тысячи правоохранителей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Свыше 4 тысяч российских правоохранителей и более 400 депутатов регионального и муниципального уровня были осуждены за 3,5 года за коррупцию, сообщил в интервью изданию "Газета.Ru" начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

"За последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи являлись должностными лицами правоохранительных органов", — сказал Русецкий.

Он указал, что за этот же период за коррупцию осуждены более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тысячи должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых — главы муниципальных образований и местных администраций.