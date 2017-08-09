БРЯНСК, 9 авг – РИА Новости. Орловский областной суд признал незаконным отказ регионального департамента здравоохранения выдавать бесплатные лекарства ребенку-инвалиду, сообщается на сайте суда.
Суд установил, что департамент здравоохранения Орловской области отказался выдавать бесплатные лекарства "Методжект" и "Хумира" ребенку-инвалиду из-за ограниченного финансирования.
Мать обратилась в суд с требованием восстановить справедливость, поскольку эти препараты были прописаны ребенку по жизненным показаниям в столичной больнице и не подлежали замене и отмене, говорится в сообщении.
Однако департамент здравоохранения Орловской области обжаловал это решение в апелляционном порядке, но суд высшей инстанции поддержал решение коллег, восстановив права ребенка на льготные лекарства.
Эта история получила широкий резонанс в местных СМИ, после чего на нее обратил внимание СУ СК РФ по региону. Организована доследственная проверка.