Ударивший ногой полицейского на акции 26 марта получил четыре года колонии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Андрея Косых, обвиняемого в нападении на полицейского на несанкционированной акции 26 марта в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Косых обвинили в том, что он ударил полицейского кулаком по голове, а другого – ногой в шею, один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.
Прокурор требовала для Косых 4,5 года колонии.
Суд в среду допросил мать обвиняемого, чтобы установить его характеристику. Она рассказала, что ее сын — творческий и вежливый человек, который не способен на преступление, а полицейских он ударил, потому что вступился за девушку, с которой они плохо обращались.
Однако прокурор в своей речи отметила, что Косых действовал умышленно, причем одним из ударов — ногой в область шеи — он нанес полицейскому черепно-мозговую травму. Гособвинитель попросила признать Косых виновным по двум эпизодам нападения на полицейских.
Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находились порядка 7-8 тысяч человек.
По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.