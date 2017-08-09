Ударивший ногой полицейского на акции 26 марта получил четыре года колонии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Андрея Косых, обвиняемого в нападении на полицейского на несанкционированной акции 26 марта в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Косых обвинили в том, что он ударил полицейского кулаком по голове, а другого – ногой в шею, один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.

Фигурант дела признал вину и раскаялся в содеянном, его дело рассматривалось в особом порядке. При такой процедуре подсудимый получает более мягкое наказание.

Прокурор требовала для Косых 4,5 года колонии.

Суд в среду допросил мать обвиняемого, чтобы установить его характеристику. Она рассказала, что ее сын — творческий и вежливый человек, который не способен на преступление, а полицейских он ударил, потому что вступился за девушку, с которой они плохо обращались.

Однако прокурор в своей речи отметила, что Косых действовал умышленно, причем одним из ударов — ногой в область шеи — он нанес полицейскому черепно-мозговую травму. Гособвинитель попросила признать Косых виновным по двум эпизодам нападения на полицейских.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. В настоящее время за участие в беспорядках осуждены трое обвиняемых: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, а Александр Шпаков, также признавший вину, получил 1,5 года колонии.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находились порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.