Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за оправдание терроризма в соцсетях

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Артур Махов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

"Следствием установлено, что 27-летний житель города Баксан в одной из социальных сетей под видеороликом участников НВФ разместил комментарий, оправдывающий терроризм", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина, который ранее был судим за участие в НВФ, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение по статье "Публичное оправдание терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", — уточнили в прокуратуре.