Материалы по делу сотрудницы магазина, избившей мальчика, направлены в суд

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правоохранители направили в суд административный материал против сотрудницы супермаркета в Одинцово, избившей мальчика из-за того, что он встал в магазине на скейтборд, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подмосковном Одинцово сотрудница "Пятерочки" набросилась с кулаками на мальчика из-за того, что он, находясь в супермаркете, встал на скейтборд. Инцидент был зафиксирован на видео. Как сообщают правоохранители, 13 июля в дежурную часть МУМВД России "Одинцовское" поступило заявление от жителя городского поселения Лесной городок о нанесении телесных повреждений его сыну.

"По результатам проведенной проверки в отношении 68-летней уроженки Ставропольского края составлен административный материал по ст. 6.1.1 КРФ об АП "Побои", который направлен в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.